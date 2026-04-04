«Las lucas son tentadoras…»: Cony Capelli reveló el millonario monto que le ofrecieron para entrar a nuevo reality

Cony Capelli fue una de las invitadas al último capítulo de Podemos Hablar, el esapcio de conversación de Chilevisión que conduce Diana Bolocco.

En la entrevista, aprovechó para revisar sus mejores momentos en televisión, así cómo sus polémicas, pero también, su futuro. Y es ahí donde reveló, que recibió una jugosa oferta para volver a entrar a un reality.

Cony Capelli reveló el millonario monto que le ofrecieron para entrar a nuevo reality

Todo comenzó con el rumor de su ingreso a Gran Hermano Argentina. Ahora, en el programa, Diana Bolocco le preguntó directamente: «¿Es verdad que te están llamando?«.

Cony Capelli respondió rápidamente con sinceridad: «No es verdad. Incluso los medios argentinos han dicho ‘va a estar Cony Capelli’. Es un rumor, la verdad es que no me han contactado«.

«¿Y te gustaría?«, preguntó ahora Diana bolocco, a lo que respondió: «No, la verdad no porque en este minuto estoy en pareja y yo creo que…» «¿Qué? ¡Me perdí de eso!», interrumpió Diana Bolocco.

«¿Quién es él?», preguntó ahora la conductora. «No tiene nada que ver con este medio, lo que es bueno«, señaló Cony Capelli, y también, aseguró que no extraña la exposición de estar en pareja con otros famosos del espectáculo.

En ese sentido, Diana Bolocco le preguntó por el próximo reality de Mega, Volverías con tu Ex, y Cony Capelli reveló: «Ahí sí me coquetearon harto del canal y las lucas son tentadoras». Según confesó, se trataría de entre 30 y 50 millones mensuales.

Sin embargo, rechazó la oferta, y explicó: «El costo emocional es muy alto y recomiendo que, si usted va a entrar a un reality, hágalo soltero, porque adentro la cabeza te juega malas pasadas«.

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