«Debería irse a tejer a su casa»: Daniela Aránguiz arremetió sin filtro contra Eli de Caso tras opinión en polémica con Faloon

Hace unos días creció la polémica entre Daniela Aránguiz y Faloon Larraguibel. Recordemos que las concuñadas han estado en el centro de la polémica por sus vínculos con los hermanos Cerda, y su supuesta mala relación con su suegra.

Pero no sólo eso, ya que han tenido algunos encontrones, como el más reciente, en el que Daniela Aránguiz disparó: «le dio una pataleta, un show de cabra chica a los 38 años y eliminó de su Instagram a mí, a Jose, a Rai, a todo el mundo».

La opinión de Eli de Caso

Todas las polémicas entre ambas fueron analizadas en Plan Perfecto, donde Eli de Caso aprovechó para dar su opinión sobre la ex Mekano:

«Yo creo que la Daniela, con mucho respeto, tiene poca capacidad para mirarse a si misma y para darse cuenta de lo que dice. Las cosas que ella se infla, se autoinfla, son cosas que, desde mi punto de vista, tienen un merito, pero son bastante superficiales. Esa es mi opinión de una mujer que ya tiene hartos años y ya vengo de vuelta», lanzó de entrada.

«Cuando tú tienes la capacidad de verte a ti misma, hay cosas que no se dicen. Te das cuenta porque tú también, de alguna manera, eres así. Esto que está pasando es que salieron las hilachas, cuando a una persona se le muestra la hilacha, eso es lo que está pasando acá. Acá no hay amor, no hay cariño, no hay respeto y todo lo que se ha dicho es falso», agregó la panelista.

Por su parte, Renata Bravo, presente en el estudio, complementó: «tiene un rol en la TV en que se autoimpuso ser la villana«.

«Eso le juega en contra, porque la gente tiene resistencia hacia ella porque es muy conflictiva, es muy tóxica«, respondió Eli de Caso.

La potente respuesta de Daniela Aránguiz

Sin embargo, estas declaraciones no pasaron desapercibidas. En el programa «Sígueme», donde está Daniela Aránguiz, pusieron el tema sobre la mesa, y de entrada, lanzó sobre Eli de Caso: «Esta señora debería irse a tejer a su casa«.

Tras escuchar sus palabras, Daniela Aránguiz se defendió: «Habla cosas sin noción (…) Yo creo que es una persona superficial, habla de otras cosas o hace otras cosas en su vida. Yo creo que es muy fácil hablar de una persona cuando no la conoces, cuando nunca han entrado a mi casa y no tiene idea de mi vida«.

«Pero está bien, estoy contenta de que esta vieja haya vuelto a la televisión«, disparó la exMekano.

Por otro lado, analizaron otra polémica de Daniela Aránguiz y Faloon, cuando hizo diferencia en decir que ella vive en Los Trapenses, mientras que Faloon en La Florida: «Yo no me puedo hacer cargo, no sé si la gente no me entiende o yo hablo en chino. Yo estaba hablando de las distancias (…) Si esta señora quiere entender lo que quiere, está bien, yo entiendo», explicó Aránguiz.

También le preguntaron por las palabras de Renata Bravo, a lo que comentó: «Prefiero tener eso que hacerme la chistosa y la graciosa como ella, que tiene una peguita por aquí, una peguita por acá de vez en cuando«.

«Me alegro de que hayan hablado de mí estas dos señoras porque hace tiempo que no se hablaba de ellas, ellas pasan ahí coladas, están sentadas ahí opinando de todo el mundo y jamás nadie habla de ellas, y todo lo que ellas dicen queda en el aire, no tiene peso», agregó.

Por último, Daniela Aránguiz lanzó una verdadera bomba: «Que se preocupe en el futuro de no andarle coqueteando o quitando el pololo a sus hijas, eso sí que es grave. No sé, son rumores, ella nomás sabe la verdad», cerró.

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