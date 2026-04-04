¿Por qué no apareció en el programa?: Zona Latina habría tomado drástica decisión tras minuto de furia de Sergio Rojas

El más reciente capítulo de «Que Te Lo Digo«, el programa de farándula de Zona Latina, tuvo una polémica ausencia en el panel. Se trata de su conductor, Sergio Rojas, quien no dio explicaciones, y simplemente no estuvo en el programa.

Sin embargo, el día anterior, había encarado en vivo al director del programa, lo que supuestamente, le habría costado caro.

Zona Latina habría tomado drástica decisión tras minuto de furia de Sergio Rojas

Todo comenzó cuando en medio del programa del miércoles, citaron al podcast de Sergio Rojas, sin embargo, no mostraron el video, sino que colocaron solamente el audio del momento.

Sergio Rojas no lo dejó pasar, y explotó: «Yo di una instrucción que cuando se muestra un podcast, se muestre como podcast y no como imágenes, porque es una falta de respeto primero para el creador del podcast que se llama Sergio Rojas y segundo para los integrantes del podcast».

«Si no, que el director ponga su cargo a disposición, porque yo trabajo con gente que rema para el mismo lado mío», lanzó el conductor del programa.

Pero no quedó todo ahí, ya que volvió a arremeter contra su director: «Yo no estoy para ser el loco ni para poner cara de huevón, te lo digo a ti, Bicho, porque el que pone la cara en este programa se llama Sergio Andrés Rojas Lorca, si no, venga y póngala usted, ¿OK?».

«A mí esas jugaditas medias raras que por atrás, que por el costado me cargan, no las soporto, porque yo actúo de una sola manera y actúo de frente. Entonces, cuando yo digo algo, si hay una instrucción contraria, me la dicen a mí, porque si no me siento pasado a llevar y siento que me están haciendo we…», cerró el comunicador.

La cosa quedó ahí, sin embargo, en el programa del día siguiente, Sergio Rojas no apareció en pantalla. Luis Sandoval lo reemplazó como conductor del programa, y entre broma, aseguró que desde ahora el programa se llamaría «Luis, Candy y sus amigos«.

Respecto al futuro de Sergio Rojas, comentó: «Fue suspendido de sus funciones. Lo mandamos a la punta del cerro con la mamá para que lo controle, lo vigile y se porte bien el hombre«.

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