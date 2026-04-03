El nuevo logró que alcanzó «Detrás del muro» en su reciente edición

Esta noche «Detrás del Muro» se ubicó nuevamente como la mayor preferencia de los chilenos.

El espacio de humor comandado por Kike Morandé volvió a encantar a los televidentes obteniendo un promedio de 749.938 personas por minuto que duplicó a su más cercano competidor, y un gran peak de 901.546 personas.

Detrás del muro arrasó en sintonía

En ese mismo horario TVN promedió 291.775 personas por minuto, CHV 323.791 personas por minuto y Canal 13 obtuvo un promedio de 311.410 personas por minuto.

«Detrás del Muro» esta noche contó con la participación especial de Jean Philippe Cretton, y mostró divertidos sketches tales como el Zapping, una nueva edición de la casa presidencial en la que Chofi intentó reconciliarse con Tapia después de los hechos de la semana pasada, una divertida reunión de apoderados en la que el invitado tuvo una crucial participación, una nueva edición de La Conserjería donde se presentó el nuevo y seductor personaje Yessenia, además de la desordenada participación del Huaso Toto.

«Detrás del Muro», contó con una transmisión digital liderada por Paulina Flores y Pancho Retamal que obtuvo más de 46 mil visitas durante su emisión en vivo.

También puedes leer en RadioActiva: «Varias personas me han preguntado sobre esto…»: Karol Lucero respondió a los rumores sobre su ingreso a nuevo reality de Mega

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google