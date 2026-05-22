«La primera alegría que nos da el Gobierno»: El ácido análisis de Yerko Puchento al cambio de Gabinete de José Antonio Kast

La noche de este jueves feriado, justo en el marco de la conmemoración de las Glorias Navales, por el Combate Naval de Iquique, se emitió un nuevo capítulo de El Club de la Comedia.

Uno de los que no podpia faltar en el episodio fue Yerko Puchento, quien se incorporó tras el fin de Podemos Hablar. Y como no podía ser de otra forma, el personaje abordó la actualidad con su brutal sarcasmo, y esta vez fue el turno del cambio de gabinete, con la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert.

El ácido análisis de Yerko Puchento al cambio de Gabinete de Kast

Durante su rutina, el personaje interpretado por Daniel Alcaíno ironizó con el ajuste ministerial y calificó a las exsecretarias de Estado como “las primeras dos eliminadas del reality del Gobierno”.

“La primera alegría que nos da este gobierno en dos meses”, lanzó después Yerko Puchento en el sketch.

En esa misma línea, continuó con su característico humor ácido: “¡La Sedini y la Steinert pa’ la casa! No duraron nada… ¡duraron menos que los presidentes del Perú!”.

Ya en el cierre de su presentación, el comediante aprovechó la conmemoración del Día de las Glorias Navales para enviar un particular mensaje relacionado con el gobierno: “Y para terminar esta noche, quiero desearles a todos, un feliz 21 de mayo, día de las Glorias Navales, donde conmemoramos el Combate Naval de Iquique”, señaló.

“Mis saludos hoy día a quienes desfilaron en Valparaíso, a quienes fueron parte de los 21 cañonazos en la Plaza Sotomayor, pero sobre todo, todos mis saludos y todo mi cariño en el mes del mar, a todos los que picaron el anzuelo y votaron por Kast”, remató Yerko Puchento.

Leer también: «Así nos podemos defender las mujeres de we… como tú»: Fran García-Huidobro no se guardó nada y repasó a Américo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google