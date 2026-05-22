Atacan a Ricky Martin con gas lacrimógeno en pleno concierto: Tuvo que abandonar el escenario

Ricky Martin vivió un tenso momento durante el primer concierto de la etapa europea de su gira. Esto, en Montenegro, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno en medio del concierto.

El hecho ocurrió mientras el artista se presentaba en un evento gratuito para conmemorar los 20 años de la independencia del país europeo.

Revelan ataque a Ricky Martin con gas lacrimógeno en pleno concierto

Producto de la emergencia, el cantante y todo su equipo debieron evacuar rápidamente el escenario, mientras personal de seguridad y autoridades locales controlaban la situación. El show estuvo interrumpido durante varios minutos debido a la presencia del gas lacrimógeno.

Frente a la preocupación de los asistentes, la representante del artista, Róndine Alcalá, confirmó que el cantante se encuentra en buenas condiciones: “Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro”, señaló mediante un comunicado.

Además, explicaron que “como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación”.

Pese a que parte de su staff le aconsejó cancelar el concierto de forma definitiva, el intérprete decidió volver al escenario una vez que la emergencia fue controlada: “Ricky decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, agregaron desde su equipo.

Finalmente, confirmaron que la gira Ricky Martin Live continuará con normalidad y mantendrá todas sus fechas programadas en Europa. Además de pasar también por Norteamérica y Oceanía.

Por su parte, Ricky Martin no se refirió al incidente de forma pública.

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