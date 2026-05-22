Tendrá que ser operado de urgencia: Popular creador de contenido preocupó tras revelar delicado estado de salud

Un delicado momento de salud atraviesa Danilo 21. El influencer y comunicador debió ser hospitalizado de urgencia tras sufrir graves complicaciones relacionadas con su vesícula.

Cabe recordar que solo hace algunas semanas ya había preocupado a sus seguidores, luego de sufrir una fuerte crisis producto de cálculos en la vesícula, lo que lo mantuvo internado y provocó su ausencia en el programa El VAR de Fiebre de Baile.

Figura del espectáculo preocupó tras revelar delicado estado de salud

En aquel entonces, el propio creador de contenido reveló la gravedad del episodio: “Estuve muy mal, gente, muy enfermo (…) casi me fui para el otro lado”.

Ahora, Danilo 21 tenía agendada una cirugía para la próxima semana, pero durante las últimas horas su estado empeoró considerablemente. Según relató, intentó soportar los intensos dolores, pero finalmente tuvo que acudir dos veces en un mismo día a un centro asistencial.

Ahora, el creador de contenido mostró en sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizado nuevamente. Así, Danilo 21 comentó: «Gente, esta es la segunda vez que venimos a urgencias hoy día, porque vinimos en la madrugada».

Su pareja, entregó en el registro más información: «Vinimos a las 1:00 am, después la pancita le empezó a doler de nuevo a las 6:30, pero con suerte con los medicamentos que le están inyectando se le está bajando«.

Por último, Danilo 21 actualizó su estado de salud para tranquilizar a sus seguidores: «Parece que me operarán de urgencia. Yo tenía agendada para el otro viernes la cirugía, pero se adelantó la cosa. Yo estoy bien, no se preocupen, solo les aviso por si desaparezco unos días. Los quiero», escribió.

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