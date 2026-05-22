Sólo tenía 22 años: Conmoción por asesinato de reconocido cantante urbano

El mundo de la música está de luto tras la muerte de un cantante urbano. Las circunstancias de su fallecimiento han sido aún más impactantes, ya que fue víctima de un ataque armado, tras salir del estudio de grabación.

Se trata de Degezeta, artista mexicano cuyo nombre real era Mario Alberto Barreto Domínguez. La noticia fue reportada por distintos medios internacionales y rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y cercanos al artista comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes.

Conmoción por asesinato de reconocido cantante urbano

De acuerdo con reportes preliminares, según consignó Infobae, un grupo de sujetos armados habría aprovechado que el vehículo en el que se trasladaba estaba detenido en una luz roja para realizar una serie de disparos contra el automóvil. Esto habría ocurrido en Sinaloa, en el estado de Culiacán.

También, en el Nissan Versa en el que se trasladaban, iban miembros de su equipo de trabajo. Uno de ellos, Iván Marlon, también falleció en el lugar.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables del ataque.

Además, según informó el medio citado, los familiares del artista ya identificaron el cuerpo y actualmente esperan el traslado de sus restos hasta Hermosillo.

El cantante urbano estaba en alza en su carrera, contaba con más de 38 mil oyentes mensuales en Spotify, así como también, canciones con casi un millón de reproducciones.

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