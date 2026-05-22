«Sabemos que te va a ir excelente…»: La emotiva despedida de querido rostro de Chilevisión tras 6 años en el noticiero

Esta mañana, el periodista y rostro de Chilevisión, Roberto Cox, vivió un emotivo momento en el noticiero matutino. Cabe recordar que el comunicador se integrará a las filas de Contigo en la Mañana, el matinal del canal.

Su compañera en el noticiero, Marianela Estrada, le dedicó emotivas palabras en lo que fue el último noticiero del periodista, antes de cambiar de aires dentro de la emisora.

La emotiva despedida de querido rostro de Chilevisión tras 6 años en el noticiero

Antes de terminar el noticiero de este viernes, Marianela Estrada despidió a su compañero: «Estamos llegando casi al final de las noticias y no nos podemos ir sin antes despedirnos de nuestro querido Rober. Este es tu último noticiero en la mañana, porque a partir del lunes comienzas nuevos desafíos, pero sabemos que te va a ir excelente«.

Por su parte, Roberto Cox se sinceró: «Fueron seis años sacrificados en el noticiero, porque obviamente no es un misterio que la levantada tan temprano es dura, pero lo más bonito de estar acá era cruzarse con gente en la calle, en el supermercado, en todos lados, en regiones, y que te dijeran, ‘Nos sacan una sonrisa todas las mañanas cuando nos despertamos con ustedes'».

«Feliz por esta oportunidad que me da Chilevisión de poder integrarme al matinal. Y también contento porque los voy a seguir viendo a todos en los pasillos. Las oficinas del matinal están también donde están las de prensa», agregó el periodista.

En esa misma línea, Roberto Cox, explicó: «voy a seguir ligado al departamento de prensa, porque siempre hay coberturas y trabajos que hacer. Darle las gracias a todo el equipo que hace el AM, los que están en pantalla y sobre todo los que están atrás de cámara».

Por último, su compañera en el noticiero le agradeció: «Por la entrega, sabemos que levantarse tan temprano no es fácil, y además hacerlo de una manera agradable, que es lo que tú le entregas al equipo, sabemos que lo harás en el matinal«.

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