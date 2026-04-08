“Se hace el lindo y luego te cag…”: Ceci Gutiérrez destapó supuestas infidelidades de Roberto Cox

Cecilia Gutiérrez, la comunicadora de espectáculos lanzó un nuevo dardo hacia Roberto Cox. Esta vez, por una supuesta infidelidad del periodista hacia una joven.

Luego de que Cox desmintió a Gutiérrez por decir que tenía una relación con Maite Orsini, la panelista de ‘Hay que decirlo’ siguió entregando nuevos detalles sobre la vida amorosa del periodista.

Esta vez, reveló los casos durante su podcast Miss Bombastic, mostrando la imagen que le llegó como prueba de las infidelidades.

Qué fue lo que destapó Ceci Gutiérrez

La comunicadora habló de dos casos de jóvenes que afirmaban haber tenido relaciones con el periodista de CHV, las cuales no terminaron del todo bien.

En concreto, mencionó a una chilena que vive en Italia, la cual había pasado el verano con Cox en Chile, para luego reencontrarse en Francia, mientras él cubría el caso de Nicolás Zepeda.

“Hay una chica chilena que vive en Europa, que sube a su Instagram una historia que dice que le daba asco y vergüenza haber estado con Roberto Cox”, lanzó Gutiérrez.

“Ella estuvo en Lyon toda la semana que él estuvo reporteando el tema. Se quedó en el departamento que él tenía en Lyon junto al camarógrafo”, agregó.

Después, aparece la mala actitud: “Se va a su país de regreso y Roberto le deja de contestar el teléfono y los mensajes”, dijo Gutiérrez.

“Ahí aparece la entrevista a Maite Orsini. Ella le escribe, él se lo niega y ella empieza a hacer sus averiguaciones y llega a que ellos sí habían tenido algo o lo estaban teniendo”, apuntó.

La otra mujer

Al tiempo de enterarse sobre los hechos, Cecilia recibió un mensaje de otra joven, quien le dijo que también tuvo una relación con Cox.

‘A mí Roberto me negó un año completo el 2024. Duramos un año, vivía en su departamento. Era una relación hermosa hasta que me entero que me cagó en la misma cama en la que dormíamos los 6 o 7 días de la semana y más de una vez’, fue lo que decía el mensaje.

‘Fue terrible… nunca me lo confesó, pero era muy evidente y yo lo encaré’, continuó el relato.

‘Es un hombre que no puede estar solo, se hace el lindo para enamorarte y luego te caga para estar con mil minas’, aseguraba la mujer en la conversación.

‘Yo nunca había sufrido tanto por amor. Literal éramos pololos, pero en la tele siempre me negó y nunca subía fotos conmigo’, afirmó.

Acto seguido, la joven autorizó a Ceci para mostrar una foto donde aparece con Roberto como prueba de la relación. Esta es la foto:

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