08 Abr, 2026. 17:55 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton sorprende tras entregar el pronóstico para los próximos días en Santiago
En la mañana de este miércoles 8 de abril, el meteorólogo reveló el tiempo que se espera durante los próximos días en Santiago ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa acá.
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