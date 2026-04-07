¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton sorprende tras adelantar el panorama que se espera para los próximos días en Santiago En la mañana de este martes 7 de abril, el meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa acá.