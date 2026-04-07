Pablo Chill-E regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

El popular cantante nacional Pablo Chill-E regresará a Gran Arena Monticello en medio del gran momento que vive en su carrera.

El joven artista es uno de los artistas urbanos más destacados del país y viene de un exitoso en el Festival de Viña del Mar 2026, donde se presentó en la última noche del certamen,

Y ahora Pablo Chill-E se prepara para su regreso al Gran Arena Monticello, donde se presentará el sábado 2 de mayo a las 21:00 horas.

Vale señalar que el urbano se ha consolidado como un referente de la escena nacional. Cuenta con colaboraciones con importantes artistas como Duki, el colectivo español La Vendición y Bad Bunny donde participó en el disco YHLQMDLH. Importantes hitos que han posicionado al chileno a nivel continental.

Además, Pablo Chill-E ha demostrado su versatilidad con la colaboraciones como la que tiene con el chileno Tiano Bless con quien grabó un videoclip de su nuevo sencillo llamado «+Unidad».

Cómo comprar entradas para el concierto de Pablo Chill-E en Gran Arena Monticello

Las entradas para el show programado para el sábado 21 de mayo en San Francisco de Mostazal saldrán a la venta el 9 de abril a las 21:00 horas a través del sistema Ticketmaster.

Todavía no se anuncia el precio que tendrán las entradas de este concierto de Pablo Chill-E.

Vale señalar que este concierto asima como una gran presentación del calendario urbano, que se da en medio del gran momento que vive el trapero. Con una carrera que después de años sigue en crecimiento.

De este modo, se espera que en esta instancia, Pablo Chill-E entregue un show cargado de éxitos y energía, demostrando por qué es uno de los nombres más relevantes de la escena urbana actual.

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