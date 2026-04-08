John Summit regresa a Chile en 2026: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Luego de grandes colaboraciones con artistas como Feid, Hayla, Martin Garrix y The Chainsmokers, el destacado DJ estadounidense, John Summit confirmó su regreso a Chile.

En concreto se presentará el próximo 8 de mayo en Espacio Riesco. Vale señalar que este anuncio llega en medio del momento de mayor proyección internacional de su carrera, donde se ha consolidado como uno de los nombres más fuertes de la escena electrónica global.

De este modo, llegará a Santiago después de un año que estuvo repleto de hitos, en los que se posicionó firmemente en el ranking de DJ Mag y fue parte de los escenarios principales de los festivales más importantes del mundo.

Además, durante este 2026 se presentará en importantes escenarios como Lollapalooza Chicago, Tomorrowland y Creamfields UK. Asimismo, fue el encargado del cierre del Main Stage del Ultra Music Festival de Miami, prestigioso evento de la música electrónica.

Por otro lado, el 15 de abril se estrenará su nuevo álbum de estudio «CTRL ESCAPE». Este proyecto tiene el fin de consolidar la evolución del DJ, quien es una influyente figura del house contemporáneo y un favorito del público en todo el mundo.

Entradas para concierto de John Summit en Espacio Riesco

La preventa de entradas exclusiva para quienes se inscriban de manera previa se realizará el miércoles 8 de abril a las 10:00 horas en Puntoticket. En tanto, la venta general está programada para el 9 de abril, a las 12:00 horas a través de la misma ticketera.

Vale señalar que este evento iniciará a las 21:00 horas y se va a extender hasta las 04:00 de la mañana

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