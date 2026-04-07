Los Tres regresan a Gran Arena Monticello este 2026: cuándo y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Recientemente, se confirmó que Los Tres regresarán a Gran Arena Monticello de la mano de sus grandes éxitos.

Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Tital Lindl y Pancho Molina se van a presentar el próximo 11 de abril, desde las 21:00 horas en el escenario de San Francisco de Mostazal.

Vale señalar que la reconocida agrupación nacional ya se presentó durante el año pasado en Gran Arena Monticello. Instancia en la que tuvieron gran éxito, el que buscan replicar en esta ocasión.

Los Tres que estrenó recientemente su disco «La sangre en el cuerpo» que se grabó en el estudio Abbey Road, en Londres llegará al Gran Arena Monticello con grandes éxitos como «La espada y la pared», «Un amor violento», «He barrido el sol» y «Déjate caer».

Los agrupación con más de 35 años de trayectoria y oriunda Concepción vuelve este fin de semana a Monticello, donde se han presentado en diversas oportunidades (con sus formaciones anteriores). De este modo, siguen sumando importantes presentaciones y demostrando su vigencia. Recordemos que anteriormente ya han estado en el Festival de Viña, Movistar Arena y más escenarios relevantes del mundo.

Por otro lado, dentro de los grandes hitos de Los Tres se encuentra la grabación Unplugged de MTV en 1995 que tuvo gran éxito y que consolidó a la banda a nivel internacional, destacando la fusión de estilos en su canción.

Entradas para el show de Los Tres en Gran Arena Monticello

Las entradas para el concierto de Los Tres en Gran Arena Monticello del próximo 11 de abril se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Vale señalar que los precios se encuentran entre $21.000 y $52.000 sin considerar cargo por servicio.

También te podría interesar: Joe Vasconcellos anuncia show en Gran Arena Monticello para celebrar sus 50 años de carrera: Fecha y cómo comprar entradas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google