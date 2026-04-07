¡Quedó la escoba! Trini Neira y Camilo Huerta tomaron drástica decisión contra Marité Matus y Gissella Gallardo

La polémica que reúne a Marité Matus, Gissella Gallardo, Camilo Huerta y Trini Neira sigue dando de qué hablar. Esta vez, la decisión de Neira con Huerta dejó a todos impactados.

Aunque se veía venir, los involucrados concretaron su querella en contra de Matus y Gallardo por sus dichos que los vinculan en un supuesto affaire.

En ese sentido, Marité Matus aseguró que habían unos chats donde se evidencia el supuesto encontrón que tuvo Trini con Camilo. La hija de Pamela Díaz, soltó unas declaraciones tratando de ‘loca’ a Matus, desmintiendo la situación.

La querella de Trini y Camilo Huerta

La acción judicial surgió a inicios de esta semana por la figura de injurias graves con publicidad en contra de Gissella Gallardo y Marité Matus.

Sobre ello, Pamela Díaz dijo en Primer Plano que ambas aseguraron “que mi hija está dentro de la querella o la demanda que hizo Marite en el divorcio culposo”.

Gissella Gallardo negó al programa de farándula tener detalles sobre la querella en su contra y aclaró que “uno puede demandar a cualquier persona. El tema es que después sea admitida o admisible la querella, pero no sé nada”.

La querella en contra de Matus y Gallardo recalca injurias graves con publicidad, por las cuales Camilo Huerta y Trini Neira estarían pidiendo presidio menor con indemnización, pero siempre con la posibilidad de una salida alternativa.

Además, mencionaron estar dispuestos a entregar sus teléfonos para comprobar que nunca hubo mensajes, dijo el ex Yingo.

“Va a estar todo en perito, así que eso. Estoy dispuesto a todo, si es la forma de demostrar que se han equivocado y han hecho una noticia falsa”, agregó Huerta.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google