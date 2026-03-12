Tras supuesto vínculo de Trini Neira y Camilo Huerta: Aseguran que Pamela Díaz envió una potente amenaza a Marité Matus

Uno de los escándalos más grandes de la semana tiene que ver con la supuesta infidelidad de Camilo Huerta a Marité Matus, con la reconocida influencer nacional Trini Neira, hija de Pamela Díaz.

La periodista Paula Escobar, señaló que logró hablar en exclusiva con Marité Matus, quien le entregó más detalles al respecto.

Aseguran que Pamela Díaz envió una potente amenaza a Marité Matus

A través de su perfil de Instagram, Paula Escobar compartió un video en el que aseguró haber hablado con Marité Matus. En el registro, explicó los detalles sobre la polémica.

De partida, explicó: «Me dice Marité: ‘Hace 10 meses que sé de todo, todas sus infidelidades y nunca quise exponer a Trini. A mí lo que me extraña es ver a una Pamela Díaz defendiendo tanto a Camilo«.

Por otro lado, la periodista reveló: «Marité también me hizo escuchar unos audios —ella quiere que se sepa, digamos— de Pamela Díaz, no sé si fue ayer u hoy, Pamela Díaz diciéndole palabras de alto calibre a Marité«.

«Y también diciendo que Camilo estaba de acuerdo y que la iba a hacer cagar, literalmente, en algún programa pagado o en algún reality. Pamela Díaz en el fondo es como ‘me encanta este show’, una cosa así, ‘y yo voy a jugar esto’ y la amenaza a Marité«, agregó.

Por último, sin entrar en detalles, Paula Escobar impactó: «Escuché el audio de amenaza de Pamela Díaz a Marité Matus, también vi las conversaciones de Trinidad Neira con Camilo Huerta. La verdad es que impactante».

