¡Vuelve Hannah Montana! Miley Cyrus celebra el regreso de la icónica serie de Disney

Hay programas que nunca se olvidan. Uno de ellos, acompañó a muchos jóvenes de la época de los 2000. Se trata de “Hannah Montana”, la icónica serie que le dio inicio al éxito de la ex chica Disney y actual cantante internacional, Miley Cyrus.

Esta vez, el show que mostraba la vida de “Miley Stewart” siendo una chica normal y a la vez la estrella pop del momento, regresa a las pantallas de Disney para celebrar su aniversario número 20.

La serie traerá de vuelta a la artista para interpretar a su personaje que, por muchos años dejó atrás con el fin de ser reconocida no como la “ex chica Disney”, sino que por su gran carrera musical. Y así ha sido.

Los detalles del regreso de Hannah Montana

Se confirmó que el especial está programado para este próximo 24 de marzo, por medio de la plataforma de streaming, Disney+.

Miley compartió un tráiler donde muestra lo que significó el papel que la catapultó al éxito y que marcó a toda una generación. “Me estoy emocionando”, mencionó al inicio del adelanto, mientras recorre un pasillo que conduce a lo que fue la icónica casa de su personaje en la serie.

“Esta serie definió a toda una generación. Este aniversario es para ellos, para nosotros”, confesó. Después, se muestran imágenes de miles de fans y a Cyrus de nuevo interpretando a Hannah Montana sobre los escenarios.

El regreso de la serie también contará con el padre en vida real y en producción, Billy Ray Cyrus.

El éxito de Hannah Montana

Se estrenó en 2006, cuando Disney estaba en la palestra del canal más visto para los niños, pero había algo que faltaba. Un personaje que pudiera conectar con los adolescentes y representar la vida de ellos, sin perder la magia de Disney.

Fue así como llegó Hannah Montana, mostrando la vida de Miley Stewart, una chica que ocultaba un gran secreto: era la superestrella del momento. Como nadie debía conocer su identidad utilizaba una peluca rubia, la cual ahora es la referencia neta de Hannah Montana.

La serie tuvo cuatro temporadas, finalizando en 2011 y obtuvo cuatro nominaciones al Emmy a mejor programa infantil. El personaje alcanzó gran popularidad entre el público preadolescente, logrando tener un largometraje, Hannah Montana: La película, estrenada en 2009.

Dentro del elenco se encontraba a Emily Osment, quien interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah; Mitchel Musso, que dio vida a Oliver Oken, uno de sus amigos más cercanos y Billy Ray Cyrus, padre en la vida real de Miley, que encarnó al papá en la ficción, Robby. Jason Earles interpretó a su hermano, Jackson.

Cyrus y su reconciliación con el personaje

Hubo muchos años donde la artista decidió sepultar a su icónico personaje. La razón, por lo encasillado que se tenía a las actrices de Disney, quienes debían cumplir con una forma de ser “tierna e inocente”, alejándose de las polémicas y rebeldías.

Fue así como, queriendo separarse de eso y dejar de ser recordada como la ex chica Disney, Miley cambió todo su estilo, llevándolo a lo más polémico posible. En una anterior participación de un estelar, mencionó que “Hannah Montana no se encuentra, porque está muerta”.

Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento musical de la artista, Cyrus cambió su opinión con respecto al personaje de Disney, y ahora lo recuerda con mucha nostalgia y orgullo.

En 2024 se realizó el evento “Ceremonia Leyendas Disney”, donde Miley hizo historia convirtiéndose en la estrella más joven en ser reconocida como Leyenda Disney, gracias a su trayectoria musical y actoral dentro de la compañía.

“Estoy aquí todavía orgullosa de haber sido Hannah Montana, porque ella hizo a Miley de muchas maneras. Este premio va dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans y a todos los que han hecho mi sueño una realidad”, mencionó la cantante aquella vez.

