«¿Me viniste a hinchar las pelotas?»: Junior Playboy estalló contra Fran García-Huidobro y fue expulsado de Fiebre de Baile

Un tenso episodio tuvo lugar la noche de este miércoles en la segunda temporada del renovado Fiebre de Baile. El programa de Chilevisión ya contó con su primer eliminado la semana pasada, Mariela Sotomayor, quien obtuvo la calificación más baja.

Sin embargo, en la jornada de ayer, en medio de la noche de eliminación, poco importó el baile. Esto, ya que el segundo en abandonar la competencia fue Junior Playboy, no por su presentación, sino por increpar a Fran García-Huidobro, miembro del jurado.

Junior Playboy estalló contra Fran García-Huidobro y fue expulsado de Fiebre de Baile

Fran García-Huidobro, evaluó a Junior Playboy como ya lo venía haciendo, de forma confrontacional y directa: «Estoy en un proceso de recuperación mental que no me permite interactuar con usted, según mi psiquiatra. No se sabe la coreografía, dobla la canción, literalmente le importa tres hectáreas«, señaló antes de irse a la pausa comercial.

A la vuelta de comerciales, Fran García-Huidobro acusó la situación que ocurrió durante la pausa: «Me vino a encarar aquí y tengo a toda esta gente de testigo«. Según la Dama de Hierro, el chico reality le habría dicho: «¿Me viniste a hinchar las pelotas?«.

Tras esto, Raquel Argandoña tomó cartas en el asunto, y sentenció: «Como presidenta del jurado, expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de Baile. Definitivo».

Junior Playboy mostró indiferencia, mientras ironizó y hasta realizó algunos gestos. Después, expresó: «Señora Raquel recién me nombra, me da lo mismo… usted no es un ejemplo a seguir. Ella nunca me mencionó, eso es una falta de respeto. Ahora entiendo a la Naya Fácil, capaz el día de mañana venga a pedir disculpas después».

Por último, se acercó a la mesa en la que estaba Raquel Argandoña para decirle unas palabras, que no fueron captadas por los micrófonos del programa, antes de retirarse abruptamente del estudio.



Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google