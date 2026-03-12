En riesgo vital y con escritos políticos: Encuentran a «Pelao» Vade maniatado y gravemente herido en un vehículo

Una impactante noticia sorprendió a los usuarios durante la mañana de este jueves. El ex convencional Rodrigo Rojas Vade, más conocido como Pelao Vade, fue encontrado maniatado en un vehículo, con lesiones graves, rociado con bencina y con mensajes políticos escritos en su cuerpo.

Tras el presunto ataque, trasladaron al activista político al Hospital San José de Melipilla. Este, era el más cercano al lugar del suceso, y según las autoridades, se encontraría en riesgo vital.

Encuentran a «Pelao» Vade maniatado y gravemente herido en un vehículo

Tras un llamado alertando la situación, funcionarios policiales hallaron al hombre inconsciente, aparentemente rociado con bencina, maniatado y con golpes en la cabeza, a la altura del kilómetro 59 de la autopista, en el límite entre Pomaire y Melipilla. Esto, pasado la medianoche del miércoles.

Según informó ADN Radio, desde la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana señalaron: «se traslada a Melipilla tras reportarse el hallazgo de una persona maniatada al costado de una autopista. La víctima permanece internada en el Hospital San José de Melipilla en riesgo vital».

Acrode a la información del medio citado, Rodrigo Rojas Vade habría dejado su domicilio en Pomaire a eso de las 22:30 horas. Acorde a la información preliminar, además de las lesiones, habría tenido en sus brazos dos mensajes escritos, «no + zurdos» y «viva Kast«.

Por ahora el exmiembro de la Convención Constitucional se mantiene en riesgo vital, y bajo un coma inducido. Por otro lado, las autoridades siguen investigando para aclarar los hechos.

