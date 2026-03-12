«Es un sueño hecho realidad»: Ignacio Ormazábal llegó a RadioActiva para hablar del rápido ascenso de su carrera musical Ignacio Ormazábal estuvo presente en "HiperActiva, Vamo a Calmarno". El cantante está conectando con el público gracias a su estilo que mezcla la esencia clásica de la ranchera con una propuesta fresca y cercana. De este modo, estuvo hablando de su carrera musica y entregó detalles su comentada relación con Alanys Lagos.