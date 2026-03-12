Regresa icónico programa a las pantallas de Canal 13: Acompañará a Mundos Opuestos

El regreso de antiguos estelares ha sido el concepto más usado por la televisión abierta últimamente. Y con ello, Canal 13 no se queda atrás. Después de 18 años sin haber emitido un solo capítulo, volvió a las pantallas televisivas el recordado programa que acompañaba los realitys del 13.

La conducción la lleva Karla Constant y Sergio Lagos, quienes actualmente animan el reality “Mundos Opuestos”, que se encuentra en su recta final.

El programa se emitirá tras cada eliminación del encierro, y ayer ya se transmitió su primer capítulo.

¿Qué estelar volvió?

Se trata de nada más que “Encuentros Cercanos”, espacio donde se analizaba las mejores escenas de la semana y recibía en vivo y en directo al participante eliminado del reality, para dar su primera entrevista exclusiva después de salir del encierro.

En la década del 2000, Encuentros Cercanos se convirtió en un clásico de Canal 13 y de la TV chilena, marcando grandes momentos televisivos y siendo clave en la instalación de los reality shows en las pantallas.

Ahora, después de 18 años, la casa televisiva revive el estelar para acompañar la recta final de Mundos Opuestos, reality que ha sido líder de audiencia desde su estreno y que en las próximas semanas llegará a su gran final.

La historia detrás de Encuentros Cercanos

En su regreso, el espacio tendrá una duración de media hora con Sergio Lagos y Karla Constant como animadores. En vivo y en directo, después de cada emisión del reality, conversarán con los eliminados de Mundos Opuestos.

Les preguntarán por los detalles de su salida, comentarán sus mejores momentos y cómo están en la actualidad. También responderán preguntas del público, en el camino hacia la gran final que se dará en las próximas semanas.

Los días en que no haya eliminaciones, los animadores conversarán en exclusiva con Alejandra Fosalba, Felipe Contreras, Paula Pavic, Carla Ballero, Kanela, Bimza, Joche Bibbó y Princeso, quienes son los futuros integrantes de “Vecinos al límite”, el nuevo reality del 13.

“Las primeras versiones del programa fueron todo un éxito, y en esta ocasión trajimos de vuelta la marca para acompañar al reality en sus últimos días. Vamos con entusiasmo y con ganas a vivirlo, como parte de los ejercicios creativos que, como televisión, debemos ir haciendo”, destacó Lagos.

