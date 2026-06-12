Luto en el mundo de la TV: Rodrigo Sepúlveda comunicó en vivo muerte de recordada figura de Mega

Durante este jueves, en el final de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda se tomó un tiempo para dar a conocer una triste noticia. El periodista confirmó la muerte de una recordada figura de Mega.

Se trata de Fernando Manns, director, productor audiovisual y exgerente de producción del canal ubicado en Vicuña Mackena.

Manss tuvo una destacada carrera televisiva de más de tres décadas. Si bien dejó la estación televisiva hace años, dejó una huella imborrable.

Muere Fernando Manns, recordado figura de Mega

Poco antes del fin del noticiero, el Rodrigo Sepúlveda le dedicó unas palabras a su excolega. «Nos vamos, nos reencontramos mañana. Un beso grande y todas las condolencias a la familia de Fernando Manns, compañero nuestro que hoy fue despedido y ya está en el cielo descansando», indicó.

«Fernando, gracias por todo lo que hiciste por Mega. Se te quiere, se te respeta y se te recuerda mucho. Un abrazo para toda tu familia», añadió el periodista.

Vale señalar que además, de su trabajo en Mega, Fernando Manss también fue productor de «Alturas de Machu Picchu», icónico trabajo de Los Jaivas.

Por otro lado, el profesional también se involucró y trabajó con niños que luchaban contra el cáncer. De hecho, fue presidente de la Fundación Niño y Cáncer. Esto motivado por su propia experiencia, debido a que tenía un hijo que enfrentaba esta enfermedad.

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