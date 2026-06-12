¡Terremoto en Mega! Querida figura de Mucho Gusto fue despedida a un año de su llegada

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la televisión. Resulta que un conocido notero de Mucho Gusto fue desvinculado de Mega.

Se trata de ni más ni menos que César Antonio Campos, quien había llegado hace cerca de un año al espacio.

La noticia fue entregada por el medio El Filtrador, que reveló que la desvinculación se desarrolló durante este viernes.

Recordemos que César Antonio Campos se sumó al programa matutino liderado por Karen Doggenweiler y José Antonio Neme en junio del año pasado.

Cabe destacar que su arribo al espacio no fue como se esperaba. Esto debido a un accidente en la nieve que terminó retrasando el debut del periodista de 42 años.

El motivo de la desvinculación de César Antonio Campos de Mega

De acuerdo a lo informado por El Filtrador, el comunicador no habría cumplido con las expectativas del equipo. Motivo por el cual el canal habría optado por su salida.

Es importante mencionar que César Antonio Campos cuenta con una extensa trayectoria en televisión. Ha sido parte de recordados espacios como Manos al Fuego y Espías del Amor.

Y en su paso en Mucho Gusto partició de destacadas coberturas. Por ejemplo la de víspera y celebración de Año Nuevo en Viña del Mar.

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