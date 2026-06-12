¡No apto para cardíacos! Naya Fácil enciende las redes con sus nuevos implantes tras su reciente operación
Naya Fácil sorprendió en sus redes sociales tras compartir una sesión fotográfica y lanzar profunda reflexión.
Luego de semanas alejada de sus redes sociales, Naya Fácil sorprendió con una nueva publicación en Instagram después de someterse a una reducción mamaria. Intervención que se hizo hace un tiempo y que ya había comunicado a sus seguidores.
«Hoy cierro una etapa y comienzo otra, con más amor propio, seguridad y confianza en mí. El cambio de implantes no fue solo una decisión estética, también fue una decisión emocional y de reencontrarme conmigo», señaló en dicha oportunidad
Y recientemente, Naya Fácil compartió diversas fotografías en ropa interior, donde mostró su nueva apariencia tras la reciente intervención y semanas alejada de las redes.
Naya Fácil sorprende tras mostrar su nueva apariencia
Vale señalar que la influencer no se limitó únicamente a compartir la sesión fotográfica. Sino que también aprovechó de lanzar una reflexión relacionada con la intervención a la que se sometió.
«Estas fotos no hablan solo de unos nuevos implantes, hablan de una mujer que eligió sentirse cómoda, segura y feliz con su nueva piel», expresó Naya Fácil.
Cabe destacar que tras compartir estos registros, la creadora de contenido generó múltiples reacciones y recibió diversos comentarios de parte de sus seguidores.
«Hermosa»; «Hermosa nayita»; «Yo ameeeee»; «linda nayita»; «Mujeres aprendamos a apoyar desde el amor y no a criticar desde la envidia… Linda sesión»; «me encanta tu cambio y no solo físico»; fueron algunos de los mensajes que recibió Naya Fácil.
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