¡No apto para cardíacos! Naya Fácil enciende las redes con sus nuevos implantes tras su reciente operación

Luego de semanas alejada de sus redes sociales, Naya Fácil sorprendió con una nueva publicación en Instagram después de someterse a una reducción mamaria. Intervención que se hizo hace un tiempo y que ya había comunicado a sus seguidores.

«Hoy cierro una etapa y comienzo otra, con más amor propio, seguridad y confianza en mí. El cambio de implantes no fue solo una decisión estética, también fue una decisión emocional y de reencontrarme conmigo», señaló en dicha oportunidad

Y recientemente, Naya Fácil compartió diversas fotografías en ropa interior, donde mostró su nueva apariencia tras la reciente intervención y semanas alejada de las redes.

Naya Fácil sorprende tras mostrar su nueva apariencia

Vale señalar que la influencer no se limitó únicamente a compartir la sesión fotográfica. Sino que también aprovechó de lanzar una reflexión relacionada con la intervención a la que se sometió.

«Estas fotos no hablan solo de unos nuevos implantes, hablan de una mujer que eligió sentirse cómoda, segura y feliz con su nueva piel», expresó Naya Fácil.

Cabe destacar que tras compartir estos registros, la creadora de contenido generó múltiples reacciones y recibió diversos comentarios de parte de sus seguidores.

«Hermosa»; «Hermosa nayita»; «Yo ameeeee»; «linda nayita»; «Mujeres aprendamos a apoyar desde el amor y no a criticar desde la envidia… Linda sesión»; «me encanta tu cambio y no solo físico»; fueron algunos de los mensajes que recibió Naya Fácil.

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