¿Se metería en la política?: Naya Fácil respondió tajantemente y se refirió a su labor social

La noche de este viernes, Naya Fácil fue una de las invitadas al más reciente capítulo de Primer Plano. La influencer repasó sus últimas anécdotas en redes sociales, y respondió algunas preguntas desde su casa.

Esto a raíz de su reciente cirugía. Sin embargo, también tuvo un momento para hablar de otra de sus facetas, ayudar a la gente. Esto derivó en una potente pregunta sobre su futuro.

Naya Fácil respondió tajantemente y se refirió a su labor social

Durante la videollamada, la conductora del programa, Fran García-Huidobro, la complicó con una pregunta. «¿Has pensado alguna vez en ser candidata política? Es una pregunta bien complicada, porque te está empujando al averno», lanzó.

De entrada, Naya Fácil descartó la posibilidad: «No me interesa involucrarme en la política. Solo quiero seguir siendo Naya Fácil, mostrando mis viajes y mi vida, pero solo hasta ahí».

En esa misma línea, la creadora de contenido aseguró que intenta dejar de lado los pensamientos que puedan dividir a su audiencia, como la política o la religión.

Pero por otro lado, destacó la ayuda que ha podido entregar a la gente gracias a sus seguidores: «Me encanta ayudar cada vez que puedo y quiero seguir haciéndolo todas las veces que sean necesarias. Esto, a nivel personal, me llena mucho».

«Si puedo mostrarlo en mis redes y motivar a más personas, bien. Me gusta constantemente visitar hogares de niñas y estoy en proceso de crear mi fundación. Es muy lindo hacer ayuda social«, cerró Naya Fácil.

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