Hicieron una pregunta incómoda a Arturo Vidal y su periodista atacó a equipo de Plan Perfecto: Les quitaron el micrófono

Una nueva polémica envuelve a Arturo Vidal, aunque esta vez, de forma indirecta. Todo ocurrió en medio de un evento de lanzamiento de un perfume árabe, al que asistió el futbolista.

También, al estreno en el Hotel W, la noche del jueves, llegó el equipo del programa de farándula Plan Perfecto, quienes tuvieron un momento para hablar con él. Sin embargo, le preguntaron por la polémica entre su exesposa, Marité Matus, y Camilo Huerta, lo que lo descolocó. Esto, además, provocó una agresiva reacción de su colega, que actuó como guardaespaldas.

Periodista amigo de Arturo Vidal los intentó censurar

En medio de la rueda de prensa del evento, el periodista de Plan Perfecto le hizo una pregunta distinta al futbolista, sobre Marité Matus y Camilo Huerta. Visiblemente incómodo, el «King» optó por guardar silencio, mientras se puede apreciar que alguien toma el micrófono del reportero.

Y no solo eso, ya que el periodista también se acerca a la cámara y la tapa, para luego desviarla. Según el panel, se trata de Maks Cárdenas, reconocido periodista deportivo y colega de Arturo Vidal.

El conductor del programa, Eduardo de La Iglesia, reaccionó impactado al momento: «Me parece impresentable lo que hiciste, Maks. Yo te conozco, trabajamos juntos y no puedo creerlo«.

«Un periodista puede trabajar en lo que quiera, pero de ahí a no comprender, ni siquiera recordar lo que te enseñaron en la universidad, ni siquiera recordar lo que ejerciste alguna vez, los códigos del periodismo... Querer censurar a otro medio, cuando tú eres periodista, es no entender nada», exclamó el comunicador.

Por último, disparó contra Cárdenas: «Eso simplemente no se hace. Es el derecho a informar, está en la Constitución y nosotros podemos preguntarle lo que queramos a Arturo y él podrá respondernos lo que quiera; podrá guardar silencio e irse. No necesita un chaperón que le quite el micrófono a un periodista que hacía una pregunta«.

«Maks Cárdenas, te equivocaste y espero tus disculpas«, cerró Eduardo de La Iglesia.

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