Willy Sabor sorprendió en vivo con chiste sin ningún tipo de filtro: Pamela Díaz no lo podía creer

Recientemente, Willy Sabor estuvo invitado al espacio se streaming de Pamela Díaz, «Malos Perdedores», programa que se emite en el canal de YouTube Once Stream.

Vale señalar que en este tipo de espacios, el comediante puede tener más libertad que en televisión, donde debe ser más recatado.

De este modo, Willy Sabor sorprendió con un inesperado chiste que generó grandes risas en los presentes.

El chiste de Willy Sabor

En esta oportunidad, Willy Sabor indicó que hay cosas que no se pueden conversar en la pantalla chica. «En la tele no se puede decir, por ejemplo…», partió señalando.

De este modo, sorprendió a Pamela Díaz tras señalar: «Yo sé que tú eres Therian».

Frente a esto, la «Fiera» no entendía bien a qué se refería y consultó: «¿Yo que soy Therian?».

En tanto, Willy Sabor siguió insistiendo con el tema. «¿Tú eres Therian o no?», le consultó. Ante esto, Pamela Díaz contestó: «No, no soy Therian».

Luego, el también cantante sorprendió con un inesperado comentario que nadie dentro del estudio esperaba. «¿Y ese sap…?», lanzó.

La talla de Willy fue inesperada. Claudio Michaux y Oscarito no pudieron contener la risa tras escuchar esta inesperada talla.

Por su parte, Pamela Díaz tampoco pudo aguar las carcajadas, dejando en claro que en ningún momento se esperó esta salida de parte del humorista.

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