Confirmado el regreso de Pato Torres a Teatro en CHV: cuándo es y cómo ver su esperado retorno

Se acerca el esperado regreso de Pato Torres al Teatro Chilevisión. Espacio en el cual, el destacado actor nacional brilló sus tiempos dorados y hasta ahora no había aparecido en la nueva versión.

En esta instancia, el popular intérprete retomará un recordado personaje. Hablamos de Eglantina Morrison.

Vale señalar que el actor confirmó esta noticia en una transmisión de Radio Corazón.

«Tengo el honor, el agrado de hacer un regreso enorme», indicó durante la semana pasada Pato Torres.

Además, agregó: «Señoras y señores, es verdad, lo estoy confirmando frente a los micrófonos de mi Radio Corazón».

Posteriormente, Pato Torres confirmó: «Sí, sí, regreso al teatro en Chilevisión».

¿Dónde y cuándo ver el regreso de Pato Torres a Teatro en Chilevisión

El esperado regreso de Pato Torres al Teatro en Chilevisión se va a concreta mañana, sábado 16 de mayo a través de las pantallas de CHV.

El espacio se emite a las 22:30 horas después de CHV Noticias Central.

Vale señalar que Pato Torres conversó con Radio Corazón y reveló que le sorprendió la noticia.

«Me llama la atención el hecho de que haya sido tan tarde que me llamaron, pero obviamente es interesante lo que ocurre, dado que la gente estaba ansiosa porque yo volviera al Teatro en Chilevisión», indicó.

Además, el actor le hizo un llamado a los televidentes. «La gente tiene que ir, ver el programa y después que lo vean, si quieren opinar, opinen y pidan una vez más de que vuelva el Teatro en Chilevisión como era antiguamente», señaló.

Es importante mencionar que Pato Torres fue un personaje icónico de la primera versión de este emblemático programa, entre 2003 y 2014.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Preocupación por la salud de reconocida figura del espectáculo que fue hospitalizada de urgencia: «Mi cuerpo me está llamando la atención»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google