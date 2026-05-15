«Se hace la mosquita muerta, no es ninguna santa»: acusan a popular figura de TV de ser infiel

Recientemente, se dio a conocer una impactante acusación contra una popular figura del espectáculo nacional.

Resulta que la modelo y creadora de contenido, Natthy Chilena sorprendió con una inesperada revelación en el programa digital «Cuéntame todo y exagera!».

La acusación de Natthy Chilena

En el programa digital, la modelo se lanzó con todo contra Gisella Gallardo. Incluso la acusó de ser infiel.

«Se hace la mosquita muerta, no es ninguna santa. Yo le sé una yayita de un entrenador físico que me escribió a mí, que estuvo con ella engañando a Mauricio Pinilla», expresó Natthy Chilena.

«Él me escribió todo y me basureó, pero de una manera… Al final lo bloqueé, no quiero decir el nombre, obviamente», añadió la mujer.

Frente a esto, el animador del espacio Matías Mattel le consultó: «Pero, ¿Pinilla supo en algún momento de este engaño?».

«Yo creo que él sabe hasta cosas de ella. Hay cosas en las que el hombre nunca va a querer exponer a su mujer… siempre va a poner el ‘escudo’ frente a su mujer», respondió la creadora de contenido.

«Ellos prefieren ser los puter…», añadió sin filtro Nathy Chilena. Además, añadió: «Pero, la mujer no es ninguna santa».

Posteriormente, cuando le pidieron que definiera a Gisella Gallardo en una palabra, la modelo respondió: «Bruja».

Vale señalar que los conflictos entre Nathy Chilena y Gallardo no son nuevos. Hace algunos años la modelo filtró unos videos junto a Mauricio Pinilla en un departamento, lo que generó rumores sobre encuentros íntimos entre ambos. Además, la creadora de contenido le ha lanzado palos a Gisella en diversas oportunidades.

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