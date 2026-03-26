Princeso asegura que busca encontrar el amor en Vecinos al Límite, pero asegura: «No tengo 15 palos mensuales para mantener a la ex del Chino Ríos»

No caben dudas de que Leonardo Vallana, más conocido como Princeso fue una de las revelaciones de la televisión chilena durante el año pasado. El joven que se hizo conocido en el programa La Vega cumplió su sueño de ser un chico reality y fue parte de Mundos Opuestos.

El polémico participante comenzó siendo uno de los más resistidos del encierro. Sin embargo, se ganó el cariño de los televidentes con sus locuras y ahora es uno de los confirmados para el nuevo reality de Canal 13, Vecinos al Límite.

«2025 fue el año de mi vida, se me cumplieron los sueños, mis expectativas. Después de 15 años de intentarlo, entré a un reality, y demostré que hay que ser perseverante siempre y no bajar los brazos. Además, postulé a Rey de Viña y saqué más de 3 millones de votos, así que ha sido increíble todo», indicó Princeso.

Vale señalar que recientemente, el chico reality se sometió a una intervención estética. En este sentido, señaló: «Me siento feliz conmigo mismo y como nuevo. Me hice una armonización facial. Me saqué papada, me hice mentón, me puse labios, me hice la nariz, me puse botox, me arreglé los dientes. Ahora me veo como quería verme».

Las palabras de Princeso por su ingreso a Vecinos al Límite

Leonardo Vallana acompañará a Joche Bibbó en el liderazgo de uno de los equipos junto a cuatro desconocidos. De este modo, competirán con otros seis famosos. Hablamos de Paula Pavic, Carla Ballero, Kanela, Bimza, Alejandra Fosalba y Felipe Contreras.

En este sentido, Princeso reveló que le gustaría encontrar el amor en Vecinos al Límite. «Por primera vez me voy a encerrar soltero, y quiero encontrar pareja en el reality. Eso sí, va a tener que ser alguna de las chicas desconocidas, porque por ejemplo, no tengo 15 palos mensuales para mantener a la ex del Chino Ríos», lanzó en modo de broma.

Además, adelantó que «Ahora quiero ganar. He bajado harto de peso y estoy entrenando mucho, voy mucho más enfocado en la competencia. Pero seguiré siendo el mismo. Saqué a todos de quicio en ‘Mundos opuestos’, a la producción, a los participantes, a todos. Mi trabajo es ese, sacar de quicio, y vamos a seguir trabajando en eso para este nuevo reality».

Por otro lado, Princeso se refirió al reencuentro que tendrá con Joche. «Qué bueno que no entra ninguno de los otros de ‘Mundos opuestos’, porque ninguna de las plantas que estaban ahí merece estar en éste. Joche y yo somos los únicos que hicimos televisión en ese reality, y vamos a seguir haciéndolo ahora», indicó.

«Él me cae extraordinario, se convirtió en un gran partner, y las locuras que nosotros hacemos son increíbles. Eso sí, los años le han pasado por encima, está viejito, ya no termina ni una competencia. Ahora casi soy mejor que él compitiendo», agregó bromeando.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google