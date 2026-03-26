“Me cuesta decir adiós”: Muere destacado actor que brilló en los escenarios de Sábado Gigante y Teletón

Una noticia marcó el día de hoy, tras saberse el inesperado fallecimiento del artista que deslumbró en el icónico programa ‘Sábado Gigante’.

El anuncio se dio a través de redes sociales, mencionando que ‘es muy difícil escribir mis sentimientos’.

El intérprete es Carlos Gajardo Tapia, quien fue integrante del recordado trío de payasos chilenos ‘Copucha, Chirola y Cuchara’, con décadas de trayectoria en el circo y la televisión.

“El vacío que deja es enorme…”

Tras casi 50 años de trayectoria, falleció Carlos Gajardo Tapia, conocido por su personaje del Payaso Cucharita.

El trío de payasos compuesto por Cucharita, Jorge Domínguez Aguilera y Eduardo González eran famosos por sus cómicas rutinas en programas como ‘Sábado Gigante’ y Teletón.

Recordemos que el grupo ya había pasado por este triste momento con el fallecimiento del Payaso Copucha en 2022.

Ahora, el comediante que sobrevive escribió en Facebook el pésame por la muerte de Carlos ‘Cucharita’:

“Es muy difícil escribir mis sentimientos, estoy emocionado, me cuesta mucho decir adiós a un compañero que aportó tanto éxito al trío y que iluminó nuestras jornadas profesionales”, escribió.

“El vacío que deja Cucharita es enorme, pero la huella de su talento será imborrable. Él permanecerá en el corazón de todos ustedes y en los mejores recuerdos de su niñez junto a sus familias”, agregó.

En esa misma línea, concluyó con sinceras dedicatorias a quien fue su compañero por muchos años:

“Cuchara seguirá brillando en la gira celestial eterna, en la carpa infinita ubicada más allá de las estrellas, el sol y la luna”, cerró.

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