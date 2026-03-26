Popular figura de TV impacta con desgarradora confesión: «Fue detectado con un cáncer»

Recientemente, una popular figura del espectáculo generó gran impacto tras dar a conocer en vivo en el programa «Noche de Pirañas» que su esposo padece cáncer.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Claudia Schmitd, quien reveló que su pareja John Bogdan enfrenta la delicada enfermedad.

La revelación la hizo después de que Pablo Candia criticó al mundo farandulero luego de que se puso en duda el cáncer que enfrenta su padre.

En este contexto, Claudia Schmitd quiso contar su experiencia con respecto a este tema.

La sincera confesión de Claudia Schmitd

La uruguaya señaló: «Lo más fuerte es dudar de la enfermedad de alguien porque lo hablo con conocimiento de causa».

En este sentido, Claudia Schmitd expresó: «Tú una vez me lo preguntaste, Pablo (Candia) lo sabe, y no me gustaría jamás que alguien dudara de mi palabra, de una situación tan triste que puede estar viviendo el familiar de cualquier persona».

Luego de que le preguntaron por más detalles, la uruguaya indicó: «Mi marido fue detectado con un cáncer, ya te lo dije, no voy a profundizar, no me gusta dar pena… No, no te lo conté».

Vale señalar que a pesar de que Claudia Schmitd no quiso entregar más información, Daniella Campos aseguró que ya había dado algunas señales al respecto.

«Amigo, pero yo te dije que Claudia tenía que viajar periódicamente a Estados Unidos por razones de visa y también porque va a ver a su marido, a cuidarlo y estar con él», señaló.

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