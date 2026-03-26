Chilevisión transmite esta noche el Chile – Cabo Verde: a qué hora es y horario confirmado

La Selección Chilena de fútbol se prepara para su primer partido de este 2026, el que se desarrollará este jueves. Instancia en la enfrentará a Cabo Verde en un amistoso internacional

De este modo, la escuadra nacional llega hasta Nueva Zelanda para enfrentar a un rival que competirá en el Mundial de este año.

En el caso de Chile, este partido sirve para prepararse a nuevos desafíos. Entre ellos, las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2030. En este sentido, el director técnico de Chile nominó a muchos jugadores jóvenes.

Horario partido Chile vs Cabo Verde

El primer partido de la Selección Chilena inicia a las 00:00 horas (hora chilena) de este viernes 27 de marzo (medianoche del jueves al viernes).

El encuentro tendrá lugar en el Eden Park de Auckland. Recinto en el cual se espera que lleguen varios hinchas a alentar a La Roja.

Vale señalar que este amistoso entre Chile y Cabo Verde será transmitido por las señales de Chilevisión.

De este modo, se podrá ver a través de televisión abierta, por la señal en vivo en la página web del canal y la App MiCHV. En este sentido se podrá disfrutar del encuentro de manera gratuita.

Según informó AS Chile, la selección se formará con Lawrence Vigouroux en el arco. A Igor Lichnosvky, Benjamín Kuscevic y Guillermo Maripán en defensa. En la mitad de la cancha, Gabriel Suazo y Felipe Loyola se desempeñarán como carrileros, en tanto, Vicente Pizarro, Lautaro Millán y Darío Osorio estarán en el eje de la cancha. Mientras que Alexander Aravena y Ben Brereton serán los delanteros.

De este modo, una de las sorpresas es la incorporación de Millán, quien defendió a Chile en el Mundial Sub 20 y que debutó en la selección adulta en el triunfo frente a Perú en el amistoso de octubre disputado en el estadio Bicentenario La Florida.

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