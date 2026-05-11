«Involucrado con menores de edad, con excesos de drogas»: Grave acusación contra famoso animador de la TV chilena

Recientemente, el fotógrafo Jordi Castell generó gran impacto tras lanzar una dura acusación. En concreto, aseguró que hay un animador de la TV chilena que está involucrado con drogas y menores de edad.

En el programa Tal Cual (TV+), el comunicador hizo una crítica debido a que esta situación no se ha investigado cómo se debería.

La acusación de Jordi Castell

En esta oportunidad, el fotógrafo indicó: «Esto yo lo he hablando con gente de programas de farándula que les tengo mucho cariño y buena onda. A todos. A casi todos».

Posteriormente, Jordi Castell expresó: «Los programas de farándula y los panelistas de farándula como que están, no sé si muteados o censurados, pero están entre ellos agarrándose, unos con otros, cuando en el fondo hay problemas más graves, de canales grandes».

«No voy a decir qué canal, de canales grandes, de animadores que están en una situación bastante atractiva para poder hablarlo, incluso en programas de farándula de este canal», añadió el comunicador.

En este sentido, José Miguel Viñuela le consultó: «¿Por qué se tapa? ¿por qué no se investiga eso?».

Frente a esto, Jordi Castell indicó: «Porque creo que hay situaciones legales, en las que ningún canal se va a querer meter». Además, aseguró que el animador del cual habla y de quien no reveló el nombre «está involucrado con menores de edad, con excesos de drogas».

Además, dio a conocer que el sujeto en cuestión tiene «adicciones que están siendo peligrosas para su entorno».

«Hay gente encubriendo una situación que es muy delicada, de alguien que tiene mucha visibilidad en la televisión en este minuto», añadió Jordi Castell.

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