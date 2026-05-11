Auditor de 62 años conmovió con emotivo relato y reveló cómo influyó «Vamo a Calmarno» en su vida

Durante la semana pasada, se vivió un emotivo momento en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la cual, Carlos un auditor de 62 años llamó al programa para abrir su corazón con el equipo.

El auditor confesó que no lo estaba pasando para nadie bien que tenía depresión, pero que escuchar el espacio le sirvió para superar este complejo momento.

«El lunes entro a trabajar después de dos años de haber estado en una depresión y ustedes tienen mucho que ver con esto», aseguró Carlos.

El hombre indicó que después de que le recetaron múltiples medicamentos, encontró una psicóloga que le recomendó que escuchara «HiperActiva, Vamo a Calmarno», destacando su característico humor.

«Ella después de escuchar a muchas personas con problemas se relajaba con ustedes», reveló el auditor.

Además, Carlos aseguró que actualmente no está tomando ninguna pastilla.

El emotivo momento que se vivió en «HiperActiva, Vamo a Calmarno»

«Y yo a ustedes les agradezco porque la radio es algo que ayuda mucho a la gente», indicó el auditor en esta oportunidad.

Frente a esto, Rosinelli, Jaime Proox y DJ Janyi le dedicaron unas sentidas palabras al auditor y le agradecieron por dejarlos ser parte de su día a día.

Jaime Proox reconoció que cuando empezó en las redes sociales, pensó en que pudo llegar a afectar de esta manera en el día a día de una persona.

«Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Obviamente llegamos con todas las ganas de poder ser parte de cada persona», le indicó Rosinelli.

Por otro lado, DJ Janyi lo quiso felicitar. «Eres súper valiente en tomar este camino que quizás a veces es mucho más largo y más difícil que, como dices tú, llegar y meterse pastillas», indicó.

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