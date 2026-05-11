Figura de CHV confirma que saldrá de pantalla y desata dudas sobre su futuro: «Hoy cierro un ciclo muy importante»

Recientemente, un conocido meteorólogo dio a conocer su salida como presentador regular en Chilevisión.

Se trata de Javier Cordero Corsi, quien integraba el equipo de CHV Tiempo junto a Allison Gohler, Eduardo Sáez y Vanessa Noé.

El especialista dio a conocer la noticia este domingo a través de sus redes sociales. De este modo, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para hacer el anuncio.

Vale señalar que Javier Cordero Corsi no entregó detalles de por qué saldrá de pantalla. Además, generó gran incertidumbre con respecto a su futuro profesional.

Las palabras de Javier Cordero Corsi

A través de su cuenta de Instagram, el meteorólogo indicó: «Queridos amigos, hoy cierro un ciclo muy importante como presentador regular de CHV Tiempo».

«Los desafíos para nuestra área meteorológica son cada vez mayores y es momento de cambios, de apoyar y desearle lo mejor a este maravilloso equipo», añadió el especialista.

Además, Javier Cordero Corsi también detalló que su tiempo en pantalla inició como un trabajo de fin de semana que se convirtió en un lugar importante para lo «profesional» y «personal». «Fue un tiempo de mucho aprendizaje, presión, de compartir con grandes profesionales y, sobre todo, de conectar con el público desde un lugar distinto», explicó.

Es importante mencionar que el comunicador llegó El Tiempo durante el 2023. Sin embargo, su primera aparición en pantalla se remonta a abril de 2024.

Además, el meteorólogo Javier Cordero Corsi también generó dudas sobre su futuro y aclaró que no es una despedida definitiva. «No me den por perdido porque seguiré por aquí listo para saltar a la cancha cuando sea necesario», indicó.

«Infinitas gracias por acompañarme siempre, echarme flores y regalarme tanto cariño», añadió. Además, le consultó a sus seguidores: «¿Qué debería hacer ahora?».

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