«Donde caben dos, caben tres»: Vale Roth anuncia que está embarazada y confirma importante decisión

En la jornada de este domingo, Valentina Roth generó gran sorpresa en Fiebre de Baile tras dar a conocer que se encuentra embarazada.

En esta oportunidad, la ex Calle 7 llevó a cabo una emotiva coreografía con la canción «En mi corazón vivirás» de Phil Collins para la película Tarzán. Y al final de su presentación se mostró una imagen de una mujer con su bebé en su vientre.

De este modo, luego de su performance, la conductora del espacio, Diana Bolocco le señaló: «Hasta donde yo sé, esto no sólo es un homenaje a las mamás que nos están mirando».

Frente a esto, Vale Roth entregó más detalles de su presentación y se refirió a por qué eligió la canción. «Gracias a la producción por dejarme bailar este tema. Lo escuché en todo el embarazo de mi primera hija, le ponía la música, se la cantaba y la hacía dormir todas las siestas con esa canción», indicó.

Posteriormente, Diana Bolocco le mencionó: «Tengo entendido que algo nos quieres contar».

«Bueno… donde cabe uno, caben dos; y donde caben dos, caben tres», indicó la bailarina.

¿Vale Roth continuará en Fiebre de Baile?

Además, la ex Calle 7 dio a conocer que tiene dos meses y una semana de gestación. «Feliz de contarlo acá porque es como mi casa. Sé que el jurado ya sabía; mis compañeros, todos sabían. Me han apoyado muchísimo», expresó.

«Esto no es una enfermedad, estoy súper bien. Tengo mucha energía. Me estoy cuidando en los lifts, de no caerme. La producción también me está cuidando harto (…) Quiero escribir mi propia historia y no la escriban otras personas», añadió Vale Roth,

En este sentido aseguró que decidió no abandonar el espacio. «No voy a renunciar, voy a seguir», afirmó.

Es importante mencionar que este es el tercer hijo que Vale Roth tendrá con Miguel de la Fuente.

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