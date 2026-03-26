“No puedo usar bikini de triangulito”: Vale Roth revela que se someterá a cirugía estética tras cambios por la maternidad

La destacada rostro de televisión, Valentina Roth, anunció que se someterá a una cirugía estética, después de los cambios que ha vivido durante su maternidad.

En concreto, habló que la decisión se torna por la incomodidad de sus implantes.

La bailarina, actual participante de Fiebre de Baile, reveló que incluso ese detalle la obliga a pedir constantemente ajustes en sus vestuarios de la competencia bailable.

¿Qué cirugía se realizará Vale Roth?

Busca hacerse una explanación mamaria total, ‘para quedar plana’, dijo. Sus implantes le estarían ocasionando problemas en los vestuarios de Fiebre de Baile.

A pesar de que su esposo, Miguel de la Fuente no está a favor del cambio, la bailarina priorizará su comodidad tras los cambios hormonales de la maternidad.

Recordemos que no es primera vez que sucede esto, puesto que en enero pasado, Roth generó preocupación al contar que debía someterse a una intervención mamaria por complicaciones de sus implantes.

“Me tengo que hacer una reconstrucción mamaria. No es como que me cambio el implante y chao. Me tienen que hacer una cruz porque me cuelga mucha piel, acá en el medio”, relató.

Incluso, detalló que este problema afecta en su vida cotidiana y forma de vestir: “No puedo usar bikini de triangulito, nada con escote”.

El cambio estético de Vale Roth

En ese sentido, mencionó que ya no se hará una reconstrucción, sino que eliminará completamente los implantes.

«Se postergó la reconstrucción. De hecho, me las quiero sacar, me encantaría ser plana, tanta pechuga ya no se usa ahora, no es mi perfil», dijo.

«Mi marido no está tan feliz con eso, pero me molestan. Que se ponga él», bromeó al respecto entre risas.

De esta manera, la influencer deja en evidencia que su prioridad es sentirse cómoda consigo misma, más allá que la apariencia física.

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