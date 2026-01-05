Vale Roth revela que tendrá que ser operada por complicada situación que enfrenta hace un tiempo

Recientemente, la popular bailarina y exparticipante de Calle 7 preocupó a sus seguidores y seguidoras con una inesperada noticia relacionada con su salid.

Resulta que a través de sus redes sociales, dio a conocer que durante los próximos meses tendrá que ser operada. Esto debido a una complicación que viene arrastrando desde hace ya unos meses.

Vale Roth revela que se someterá a una operación

A diferencia de otras oportunidades, la bailarina deberá someterse a una cirugía debido a una compleja situación y no por motivos de estética.

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Roth señaló: «Me tengo que hacer una reconstrucción mamaria. No es como que me cambio el implante y chao».

De este modo, la ex figura televisiva dio a conocer que se tendrá que retirar uno de los implantes que tiene.

«Me tienen que hacer una cruz, porque me cuelga acá mucha piel, acá en el medio», señaló Vale Roth.

En este sentido, indicó que todo esto le ha traído diversos problemas.

«No puedo usar bikini de triangulito, nada con escote. Bueno, no me gusta usar escote, pero en medio, me cuelga mucha piel. Se ve horrible, ¡se mueren!», indicó.

Además, Vale Roth señaló que uno de sus implantes presenta en encapsulamiento en el sector izquierdo. Situación que la complica y que deberá ser resuelto en la operación.

Vale señalar que la exparticipante de Calle 7 dio a conocer que todavía no sabe la fecha en que tendrá que ser operada, pero que lo más probable es que sea durante mayo.

