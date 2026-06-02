«Se puso a pelear a combos»: Niño de 7 años defendió a su compañero víctima de bullying y así reaccionó su abuela

Hace algunos días, una auditora llamó a «HiperActiva, Vamo a Calmarno» para comentar que su nieto de siete años se fue a los golpes en el colegio para defender a un compañero.

«Mi nieto tiene 7 años y defendió a un niño que le estaban haciendo bullying», le comenzó señalando la mujer a Rosinelli, Jaime Proox y DJ Janyi.

La auditora dio a conocer que su nieto Paulo siempre le comentaba que a uno de sus compañeros le hacían bullying. En este sentido, mencionó que en la familia siempre le aconsejaban defenderlo.

La pelea del nieto de la auditora

La mujer dio a conocer que fue a buscar a su nieto al colegio. Instancia, en la que dio a conocer que la profesora les comunicó que defendió «a golpes» al niño que estaban molestando.

«Se puso a pelear a combos», señaló la auditora de RadioActiva.

«Le estaban haciendo bullying al niño en el camarín. Otro niño más grande lo estaba acorralando», mencionó la mujer.

«Paulo con otro niño más fue y le dijeron que no tenía que hacer eso. Y ahí se pusieron a pelear», agregó la abuela, quien dio a conocer que el rival de su nieto era mayor, ya que tiene 8 años.

Posteriormente, la mujer no escondió el orgullo que sentía por el actuar de su nieto y le dedicó unas palabras. » Ay, me emociona. Te quiero decir que estoy orgullosa de ti».

«Te amo con todo mi corazón y siempre voy a estar orgullosa del niño que eres y por defender a ese niño y estar ahí. No importa los combos que te llegaran, no importa si no sabías pelear, no importa si no sabías nada,pero tú estabas ahí defendiendo porque era injusto que le hicieron al niño», añadió la abuela del pequeño.

«Te admiro, estoy orgullosa de ti, de tu papá, de tu y de mi hija. Siempre vas a estar en mi corazoncito», finalizó.

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