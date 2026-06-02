Experiodista de CHV se sincera sobre su nueva vida: «Me reconozco como una mujer erótica»
La joven que estuvo en CHV por cerca de 10 años habló de su experiencia creando contenido para adultos y los proyectos que tiene en mente.
La experiodista de CHV, María Paz Arancibia, quien ahora se dedica a la creación de contenido para adultos constantemente está dando que hablar.
De hecho, hace un par de días llamó la atención por una particular historia que compartió en Instagram. Instancia, en la que le consultó a sus seguidores: «Sienten deseo sexual cuando se sienten exitos@s?».
Posteriormente, se sinceró al respecto. «Chicos, me acosté. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer el amor, se los voy a confesar», indicó María Paz Arancibia en dicha oportunidad. .
«Igual, siempre tengo ganas… o quizás no siempre, pero es muy probable que tenga ganas. Sobre todo cuando me siento exitosa», añadió.
La periodista estuvo cerca de 10 años en CHV y dejó el canal a fines de 2024. Y recientemente, habló de su nueva etapa como creadora de contenido para adultos.
La nueva etapa de María Paz Arancibia
En conversación con el medio ya nombrado, la joven indicó: «Transito una etapa muy rica. De mucho goce, de mucho placer, de mucho autoconocimiento. Es un momento inédito, nunca antes me había sentido tan cómoda con lo que soy y proyecto».
«Esta es mi versión más genuina y tiene que ver con un trabajo interno que vengo haciendo desde hace meses. Es algo así como un despertar de consciencia que me ha permitido explotar sin culpa mi sensualidad, pues dejé de reprimirlo», añadió María Paz Arancibia.
Además, indicó que tiene más proyectos en mente. «Hoy me reconozco como una mujer erótica y tengo serias intenciones de seguir innovando en la industria del contenido para adultos, probablemente desde otra vereda. Disfruto mucho de estar frente a la cámara, pero es muy probable que en algún momento esté detrás de ella», aseguró.
En este sentido, indicó que gustaría poder estar «dirigiendo, orientando, en la toma de decisiones de una industria incipiente pero evidentemente con mucho potencial y seré pionera, porque existe una demanda, un interés aún no explorado y tiene que ver con la búsqueda del placer femenino que tiene claramente otro enfoque y yo se lo voy a dar».
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.