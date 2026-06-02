Confirman a nuevos invitados para el concierto de Movimiento Original en el Estadio Bicentenario de La Florida: ¿Quedan entradas disponibles?

Cada vez falta menos para el esperado concierto de Movimiento Original en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El show se desarrollará el 5 de diciembre. Instancia, en la cual la agrupación celebrará dos décadas de trayectoria.

Y durante la jornada de este lunes, se confirmó la participación de tres importantes figuras de la escena urbana local, quienes se suman como invitados a este importante evento. Se trata ni más ni menos que de Ana Tijoux, Portavoz y MC Piri.

Con este anuncio, el concierto no solamente será una celebración a la carrera de Movimiento Original. El evento se posiciona como una cumbre generacional e histórica del género. Recordemos que anteriormente ya se había anunciado como invitados a ChysteMC, Shamanes Crew y lo españoles SFDK.

Los nuevos confirmados para la celebración de los 20 años de Movimiento Original

Y la reciente confirmación de Ana Tijoux aporta el liderazgo de una destacada figura internacional del rap en castellano.

En tanto, Portavoz aportará toda agudeza, el contenido social y sus rimas explícitas, las que lo han posicionado como un referente del hip-hop criollo.

Mientas que MC Piri protagonizará un emotivo e histórico momento. El rapero, quien fue miembro fundamental de la época dorada de Movimiento Original regresará al escenario junto a la banda para revivir la magia y nostalgia de grandes clásicos que marcaron a distintas generaciones.

Todavía quedan meses para el evento, por lo que es posible que se anuncien más sorpresas próximamente.

Es importante señalar que todavía quedan entradas disponibles para los 20 años de Movimiento Original, las que se pueden conseguir a través del sistema Ticketmaster.

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