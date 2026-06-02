Rosario Bravo abrió las puertas de su casa, habló de su matrimonio y reveló profesión a la que se quería dedicar: «No me dejaron»

Rosario Bravo fue la protagonista de una versión del nuevo proyecto de Jaime Proox y Roberto Rosinelli titulado «Visitando la casa de los famosos».

En esta oportunidad, nuestra locutora mostró rincones de su hogar y se sinceró sobre su vida personal. Por ejemplo, reveló que lleva ocho años casada con Carlos.

En este sentido, mencionó que gran parte del dinero que gana lo ha invertido en remodelaciones para la casa. Incluso, Rosario señaló que siempre le gustó el diseño y la decoración. De hecho, confesó que se quiso dedicar a esta área, pero que no la dejaron.

«Yo quería ser decoradora, quería estudiar diseño, pero no me dejaron. Así que me entretengo en la casa», expresó y posteriormente siguió mostrando su casa.

Además, señaló que esta casa era de su marido, que ella llegó hace siete años y que desde entonces la han remodelado mucho. «Todo mi trabajo está puesto en esta casa», mencionó Rosario Bravo.

Asimismo, mostró recuerdos de los padres de Carlos, la piscina que tienen, la mascota y más.

Un detalles que llamó la atención, es la «obsesión» que Rosario tiene con los caballos, lo que se ve reflejado en diversos rincones de su hogar.

«Me encantan los caballos, es un trastorno, a mí me fascinan», reconoció en un momento del capítulo.

Rosario Bravo habla de su matrimonio

En esta oportunidad, la locutora de RadioActiva habló de su relación con el cardiólogo de 64 años, Carlos Caorsi, quien conoció cuando ella trabajaba en el Hospital San Borja.

Rosario Bravo también se refirió a un rumor de que supuestamente ella había sido amante de su esposo actual. Sin embargo, lo descartó.

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