«Tengo muchas ganas de hacer el amor»: Experiodista de Chilevisión sorprende con inesperada confesión sexual

Recientemente, la experiodista de Chilevisión, María Paz Arancibia, quien actualmente se dedica a la creación de contenido para adultos sorprendió en redes con una íntima confesión.

La comunicadora, quien fue parte del departamento de prensa de CHV por cerca de una decada y que también fue parte del programa de farándula «Sígueme» es muy activa en redes .

De este modo, a través de un video compartido en sus historias de Instagram, la periodista sorprendió tras sincerarse sobre su deseo sexual.

María Paz Arancibia sorprende con sincera confesión

La joven aseguró que siente deseo sexual cuando se siente exitosa y le consultó a sus seguidores si es que también les pasa lo mismo.

«Chicos me acosté, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer el amor», partió señalando María Paz Arancibia.

En este sentido, la experiodista de CHV añadió: «Siempre tengo ganas.. bueno no siempre, pero es probable que tenga ganas sobre cuando me siento exitosa».

«A mí me pasa que cuando me desenvuelvo bien en un trabajo, o cuando logro un éxito profesional, o como me pasó ahora cuando me entrevistan, quedo con la sensación de que fui súper elocuente y te tiré un par de factos que te van a dejar pensando, pero no tengo nada y con quien me acosté», finalizó la comunicadora, quien en su paso por el programa «Sígueme» tuvo una polémica discusión con Daniela Aránguiz.

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