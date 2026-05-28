Easykid anuncia concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida: cuándo es y cómo comprar entradas

Easykid sigue sumando hitos y recientemente dará un importante paso y concretará lo que será el concierto más importante de su carrera.

Resulta que tras años fortaleciendo su conexión con su fanaticada confirmó que se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El evento se desarrollará el próximo 14 de noviembre y sigue consolidando la trayectoria de Easykid, que ha pasado desde escenarios íntimos hasta importantes festivales y escenarios dentro y fuera de Chile.

De este modo, luego de reunir a miles de fans en sus conciertos en el Movistar Arena, el intérprete de éxitos como «Shiny», da un nuevo paso, el cual va en dirección a su nueva etapa artística y conceptual.

Este show llega impulsado por el universo de «Soy Un Fatalista». Narrativa que Easykid ha empezado a mostrar en sus redes. Además, adelanta una nueva era creativa, emocional y musical. De este modo, el estadio ubicado en La Florida será un lugar en el cual todo lo imaginario cobrará vida por primera vez a gran escala.

Más que un concierto, esta instancia promete ser un encuentro histórico entre el intérprete y «El Culto», comunidad que lo ha acompañado por años y que se prepara para un gran hito.

«En este concierto van a poder ver el resultado de este nuevo proyecto ‘soy un fatalista’ donde el objetivo será liberar todo lo que hemos estado guardando dentro. Todo lo que iré mostrando en estos meses previos va a terminar explotando esa noche en el estadio, y sé que mucha gente va a querer ser parte de eso», adelantó Easykid.

Venta de entradas para el primer estadio de Easykid

Las entradas para este concierto se podrán conseguir a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva para clientes Entel o quienes paguen con su tarjeta de Banco Santander estará disponible el lunes 1 de junio, a las 11:00 horas.

En tanto, la venta general está programada para el 2 de junio a la misma hora.

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