«Me pagó bien»: Revelan que Camilo Huerta habría mantenido relaciones íntimas con famoso animador a cambio de dinero
En el programa "Que te lo digo" entregaron detalles de la querella que Camilo Huerta hizo en contra de su exesposa.
El quiebre entre Camilo Huerta y Marité Matus sigue dando que hablar y generando repercusiones.
Ahora en el programa de farándula de Zona Latina, «Que te lo digo», se dieron a conocer más detalles sobre la querella por injurias graves que presentó el chico reality contra su exesposa.
En esta oportunidad, la periodista de farándula, Paula Escobar indicó que según la defensa de Camilo Huerta, Matus habría emitido comentarios de presuntas relaciones que el personal trainer habría tenido por dinero.
En este sentido, Sergio Rojas indicó que el documento judicial haría mención a un supuesto mensaje del exYingo con un amigo. De este modo, habría confesado encuentros íntimos con un periodista, al que se identifica con las iniciales «J.A.N».
De acuerdo al chat revelado, Camilo Huerta habría indicado que «nunca pensé esta hue…. pero pasó y me pagó bien».
José Antonio Neme responde al rumor
Luego de que se dio a conocer esta supuesta situación, desde el programa se contactaron con José Antonio Neme, quien negó alguna relación con Camilo Huerta.
«Me había llegado ese dato, es una huevada. Lo vi una vez en mi vida en un festival, lo presenté y punto. No sabía ni quién era. Es imposible», indicó el animador.
Además, Neme expresó: «Yo también podría decir que me acosté con Britney, ¿cachay? Me da lo mismo que lo hable, si es tan idiota la huevada, además, no tiene ningún sentido, yo no tengo ninguna relación con él. Cualquiera puede decir cualquier cosa».
Vale señalar que frente a este rumor, La Cuarta también se puso en contacto con José Antonio Name y la respuesta fue la misma.
«Me siento la competencia de Marité Matus… después van a decir que estoy pinchando con Arturo Vidal», indicó bromeando.
«Pregunté quién era porque no tenía idea quién era… guapísimo además, estupendo; así que asco no le habría hecho, pero lamentablemente no he tenido nada, ni con él ni con nadie hace mucho tiempo», añadió.
