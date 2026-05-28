«¿Te da risa mi hijo, imbécil?»: Tensa discusión de populares streamers llega a los golpes en pleno restaurante

Recientemente, dos streamer peruanos vivieron una tensa situación durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick mientras se encontraban en un restaurante en el marco de su gira por Japón.

En esta instancia, Abraham Gil, quien es conocido como Kingteca no se aguantó el enojo después de un comentario que hizo Jorge Quispe (Bebote).

Todo esto habría sido producto de una presunta burla de parte de Bebote sobre el hijo de su colega.

Vale señalar que según consignó ADN.cl, el hijo de Kingteca tendría una dificultad en su desarrollo. De este modo, asiste a terapias y tiene apoyo de especialista para poder hablar con normalidad. No obstante, el creador de contenido ha mantenido el privado el diagnóstico oficial.

Tenso momento entre streamers peruanos en plena transmisión en vivo

Esta supuesta burla de parte de Bebote causó gran enojo en su colega. De hecho, este terminó lanzando implementos que usan para grabar e incluso llegó a golpearlo.

Posteriormente, Kingteca lo encaró y le dijo: «¿Te da risa lo que tiene mi hijo, imbécil?».

Bebote no se esperaba esta reacción de parte de su compañero y aseguró que no estaba enterado de la condición de su hijo.

«Hermano, no lo sabía webón. No lo sabía si no, no te lo hubiera dicho», expresó Bebote.

Vale señalar que posteriormente, Kingteca se refirió a la situación a través de una transmisión en vivo. De este modo aseguró: «No me arrepiento. El que no respete a mi hijo siempre va a recibir lo mismo de mi parte. La disculpa era por las formas, no por el fondo».

En tanto, Bebote señaló que llevará el caso a la justicia denunciando la agresión que sufrió frente a la policía japonesa. Asimismo, aseguró que no seguirá transmitiendo con él, incluso dejó el lugar que compartían.

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