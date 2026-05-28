La tendencia «Preppy» y el calzado skate: el look retro de invierno que se está viendo en las calles

Caminar por algunos barrios bohemios de Santiago, es encontrarse con una escena que parece salida de una revista Vogue de finales de los 90’. Es una clara mezcla la pulcritud del estilo universitario con la actitud relajada del cemento. El «Preppy Streetwear» ha llegado a Santiago para quedarse este invierno, demostrando que un sweater tejido y unas zapatillas de suela plana pueden convivir sin pedirse permiso.

Esta corriente visual, impulsada con fuerza por plataformas como TikTok e Instagram, ha rescatado modas del pasado para adaptarlos al ritmo de las generaciones actuales. Lo que antes se veía como mundos opuestos —la formalidad académica y la cultura skate— hoy es el uniforme de una generación que busca verse bien sin sacrificar la comodidad de una prenda oversized.

El mix perfecto: entre la biblioteca y la rampa

La estética se construye sobre contrastes. Por un lado, tenemos las piezas clave del estilo preppy tradicional: camisas oxford impecables, chalecos de punto y cuellos que asoman con discreción. Por otro, el volumen del streetwear chileno: polerones holgados, jeans baggy que caen sobre el calzado y chaquetas sherpa que se han vuelto fundamentales para enfrentar el frío santiaguino.

Esta fusión, que algunos llaman Sartorial Streetwear, no es solo una elección estética, sino una respuesta a la versatilidad que exige el día a día. Una misma combinación puede funcionar para ir a la oficina en el sector oriente, estudiar o terminar la tarde en un café en el centro.

El calzado: la pieza imprescindible para el outfit perfecto

Si hay un elemento que define el éxito de este outfit es la zapatilla. Los modelos de perfil bajo y suela plana se han consolidado como el puente ideal entre lo formal y lo urbano. En la búsqueda de zapatillas mujer, las opciones de lona y cuero con estética noventera dominan las preferencias por su capacidad de «aterrizar» un look que podría verse demasiado rígido.

Más allá de la estética, el regreso masivo del calzado inspirado en el skate se explica por sus atributos funcionales:

No se rompen fácilmente: Diseñadas originalmente para el alto impacto, cuentan con costuras reforzadas que soportan el desgaste del uso diario intenso.

Diseñadas originalmente para el alto impacto, cuentan con costuras reforzadas que soportan el desgaste del uso diario intenso. Tracción asegurada: Sus suelas de goma planas ofrecen una adherencia óptima, una herencia directa de la necesidad de pegarse a la tabla de skate.

Sus suelas de goma planas ofrecen una adherencia óptima, una herencia directa de la necesidad de pegarse a la tabla de skate. Son cómodos: La tecnología actual permite que estas siluetas retro incluyan amortiguación mejorada para largas caminatas por la capital.

La tecnología actual permite que estas siluetas retro incluyan amortiguación mejorada para largas caminatas por la capital. Combinan con todo: Funcionan igual de bien con un pantalón de tela que con un denim desgastado, permitiendo transiciones fluidas entre distintos entornos.

Cyber Day 2026: el momento ideal para actualizar el calzado

Con el invierno ya instalado, la llegada del cyber day se presenta como la oportunidad más relevante del año para quienes siguen estas tendencias en Chile. El evento, que se realizará oficialmente entre el 1 y el 3 de junio de 2026, reunirá a más de 570 marcas y tiendas oficiales, consolidándose como el referente de los descuentos en moda y calzado urbano.

Grandes retailers como Paris liderarán la jornada con ofertas en categorías de sneakers y vestuario juvenil, permitiendo acceder a marcas internacionales que son pilares de la cultura skate y preppy. Durante estos tres días, marcas como DC Shoes, Converse, Vans, Adidas, Puma, Nike, New Balance y Reebok suelen concentrar las mejores ofertas, en sus modelos más icónicos.

Considerando que los modelos más buscados en TikTok suelen agotarse en las primeras horas de eventos masivos de ecommerce, la planificación es clave. El Cyber Day no es solo una fecha de rebajas, es el momento ideal para invertir en calzado que aguante hasta las caminatas más largas, y que sirva para el outfit diario sin tener que probar mil combinaciones diferentes antes de salir

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