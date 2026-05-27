Popular galán nacional se convierte en padre junto a su prima 21 años menor: generaron múltiples reacciones

Pedro Lladser, exmodelo de Venga Conmigo volvió a ser padre a sus 53 años junto a su actual pareja Ignacia Lladser, quien también es su prima. De este modo, ya han compartido las primeras imágenes a través de redes sociales.

El pequeño se llama José Pedro y nació hace dos meses. Sin embargo, fue ahora que Ignacia quiso compartir algunos registros en TikTok, donde se generaron diversas reacciones.

Además, durante el embarazo compartió una fotografía con el mensaje: «¡Qué ganas teníamos de que llegaras, Pedrito hermoso!».

De este modo han generado diversas reacciones. De hecho, no han faltado quienes se confundieron y pensaron que el bebé era el nieto del exmodelo. «Señora, si va a comentar, ¡infórmese bien! Es nuestro hijo», le contestó Ignacia a una usuario.

Vale señalar que no es primera vez que esta relación está dando que hablar. En 2023, el mismo Pedro Lladser aclaró que Ignacia es su prima y pareja. Vale señalar que hace tres años están juntos y tienen una diferencia de edad de 21 años.

En tanto, las hijas mayores del exmodelo, Julieta y Josefina de 20 años le han dedicado tiernas palabras a su nuevo hermano a través de redes sociales.

Noticia de Pedro Lladser ha generado múltiples reacciones

Este tema ha dado mucho que hablar y ha sido abordado por diversos portales y cuentas en Instagram especializadas en farándula. Por ejemplo, la cuenta @noticiasespectaculo.

«Le echo, el ojo desde que empezó. a caminar»; «Que opinan tanto, preocuparse que el bebé nació y sano, felicidades!!!!»; «Que perturbador para ese bebé al conocer después la procedencia de sus papás»; «Lo importante que el bebé está sanito»; «No habían más hombre niña por Dios», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Es importante mencionar que esto ocurre en medio del conflicto que Pedro Lladser tiene con Mariel Aereboe, su exesposa y madre de Julieta y Josefina, quien lo ha acusado de no pasar manutención. Sin embargo, el exmodelo lo ha negado.

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